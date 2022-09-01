«Тут все побегут»: Оккупант рассказал, как захватчики бегут из Харьковщины

Военнослужащий так называемой «лнр» рассказывает о побеге из Балаклеи и ожидает атаку ВСУ.
Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
– Будем отступать, наверное, убегать. Хорошего тут мало. Вон, 202-й полк под Балалеей был, ушли в Луганск, отошли, отправили, вывезли, а половина в плен попала, – говорит оккупант.
– Так вас может на машине будут вывозить, да? – спрашивает женщина .
– Та какой машине, пешком пойдем. Ты чё?! Те в Балаклеи пешком отступали до Луганска, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще. Тут все побегут.
– А бронежилеты есть у вас?
– Та ничего у нас нету. При чем бронежилеты вообще?! Сидим с касками стальными 45-х годов, это позор.
– Вам хоть сказали в какую сторону бежать?
– Никто ничего не сказал. Сказали на блокпост, а остуда все пойдут куда-то.