«Тут все побегут»: Оккупант рассказал, как захватчики бегут из Харьковщины

Военнослужащий так называемой «лнр» рассказывает о побеге из Балаклеи и ожидает атаку ВСУ.

Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

– Будем отступать, наверное, убегать. Хорошего тут мало. Вон, 202-й полк под Балалеей был, ушли в Луганск, отошли, отправили, вывезли, а половина в плен попала, – говорит оккупант.

– Так вас может на машине будут вывозить, да? – спрашивает женщина .

– Та какой машине, пешком пойдем. Ты чё?! Те в Балаклеи пешком отступали до Луганска, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще. Тут все побегут.

– А бронежилеты есть у вас?

– Та ничего у нас нету. При чем бронежилеты вообще?! Сидим с касками стальными 45-х годов, это позор.

– Вам хоть сказали в какую сторону бежать?

– Никто ничего не сказал. Сказали на блокпост, а остуда все пойдут куда-то.