В сеть «слили» документ минфина рф, подтверждающий гибель почти 50 тысяч российских солдат в Украине

Власти россии знают об огромных потерях своей армии на войне против Украины, хотя публично отрицают это. По состоянию на 24 августа в кремлевских документах фигурировала цифра в 48 759 погибших военнослужащих.

Это указано в обращении заместителя министра финансов к зампредседателя правительства РФ. Соответствующая фотография появилась в распоряжении российского оппозиционера Михаила Ходорковского. Ее копию он опубликовал на странице в Twitter.

«В просочившемся письме Минфина России говорится, что по состоянию на 28.08 семьям погибших выплачено 361,4 млрд руб. За каждого погибшего солдата - 7,4 миллиона рублей‼️ Всего это 48 759 подтвержденных умерших. Пропавшие без вести и солдаты ДНР+ЛЛР не учитываются», - написал Ходорковский.

Согласно документу, выплачено или подлежит выплате 361,4 млрд рублей (на 24 августа). Это составляло 98% от предусмотренного федеральным бюджетом на 2022 год объема финансирования на соответствующие мероприятия.