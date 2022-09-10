Только за трое суток рф потеряла в воздухе военные средства на 175,5 миллиона долларов

Только за три дня украинские защитники уничтожили воздушные цели врага на 157,5 миллионов долларов США.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

«Всего за три дня войны оккупанты пустили на ветер около 173,7 миллионов долларов США. И речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5-7 сентября», – говорится в сообщении.

Одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении рф – это, безусловно, крылатая ракета Х-101.

Противник выпустил по Украине 5 сентября шесть Х-101 (пять из них сбиты ПВО Воздушных Сил). Примерная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу, общие потери – 78 миллионов долларов.

Кроме того, враг потерял две управляемые авиационные ракеты Х-59 – 600 тысячи (300 тыс. долларов за единицу); два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 миллиона долларов (16,2 млн. долларов за ед.) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн. долларов за ед.); воинами ДШВ уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн. долларов (11 млн. долларов за ед.); десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа «Орлан-10» – 1 млн долларов (100 тыс долларов за ед).

«Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные Силы и ПВО всех сил обороны Украины уничтожают оккупантов как на небе, так и на земле. В российских «мухосрансках» должны знать: почему живут так плохо, почему большинство страны не газифицировано, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу… Потому что танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще – роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов вместо экономического развития страны! Все – под соусом «победобесия», пропаганды, и… десятков тысяч смертей «асвабадителей»! Слава Вооруженным Силам Украины! Вместе – к победе!» – подытожили в ВС ВСУ.

Напомним, что в Сеть «слили» документ минфина рф, подтверждающий гибель почти 50 тысяч российских солдат в Украине.