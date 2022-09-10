Украина ведет переговоры с США о получении $1,5 миллиарда на газ для отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поговорил с министром финансов США Джанет Йеллен и в разговоре поднял вопросы относительно энергетической безопасности и прохождения приближающегося отопительного сезона. Украина просит США о деньгах на закупку газа.

Об этом Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Ведем переговоры о выделении транша в сумме 1,5 млрд долларов от Эксимбанка США на закупку газа", - написал он.

Также Шмигаль поблагодарил администрацию Джо Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных 11,7 миллиарда долларов.

Напомним, как мэр Николаева заявил, что вопрос отопительного сезона контролируется прежде всего Офисом Президента.