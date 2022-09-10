Советник Сенкевича показал, как в первые дни полномасштабного вторжения ВСУ через Николаев шли навстречу врагу в сторону Херсона

Советник Николаевского городского головы Михаил Талпа опубликовал видео, как 27 февраля через Николаев шла техника ВСУ навстречу российским оккупантам, которые двигались со стороны Херсона.

Видео опубликовано на его странице в Facebook.

Как отметил Талпа в описании, на видео записано передвижение 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по улицам Адмиральская и Лягина.

«27.02 2022. 11:59. 59-ка. Ребята двинулись в неравный бой в сторону Херсона. Николаев, Николаевцы строили фортификационные сооружения на подступах для защиты города. Каждое утро начиналось с того, чтобы увидеть флаг Украины на Соборной площади», - отметил советник Сенкевича.



Также он добавил, что на видео слышны переговоры по рации, которую установил городской голова каждому из штаба обороны города для быстрого и эффективного управления.

Стоит отметить, что на видео попал момант, как БМП врезалась в Skoda, которая в нарушение ПДД поехала по Лягина против движения.