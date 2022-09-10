В Киеве нейтрализовали еще одну ботоферму, которая «сотрудничала» с российскими PR-компаниями и дискредитировала украинские власти

Киберспециалисты СБУ ликвидировали еще одну ботоферму в Киеве. Злоумышленники создали три тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях. Свои информационные атаки они использовали для дискредитации министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, к созданию ботофермы причастны двое жителей столицы, бывшие работники IТ-отрасли. Дельцы в собственных помещениях организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в социальных сетях Instagram и Facebook.

Чтобы анонимизировать учетные записи ботов и избежать их блокировки, злоумышленники разработали специализированный программно-аппаратный комплекс.

Оборудование позволяло изменять IP-адрес при создании каждого последующего аккаунта, имитируя регистрацию в соцсети каждый раз другого реального абонента украинских операторов мобильной связи.

Созданные таким образом аккаунты отдавали в аренду. Среди клиентов ботофермы были PR-компании из рф, которые занимались распространением антиукраинского контента.

В частности, эти боты «разгоняли» смонтированные по заказу видео- и фотоматериалы, дискредитировавшие украинских политических деятелей и высмеивающие законодательные инициативы.

По результатам обыска, проведенного по адресу ведения бизнеса, выявлена и изъята: компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности; специальное программное обеспечение; серверное оборудование; 35 модемов; почти 500 сим-карт украинских мобильных операторов.

По инициативе СБУ после проведения экспертиз изъятое имущество планируется передать в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) для реализации и наполнения госбюджета.

Решается вопрос о сообщении о подозрении одному из организаторов противоправной деятельности по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей»).

Продолжается следствие по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

С начала 2022 года киберспециалисты Службы безопасности Украины обезвредили 35 ботоферм.

Напомним, как СБУ и полиция обнаружили мощную ботоферму, которую использовали спецслужбы рф и украинская политсила – у Порошенко говорят, что непричастны к этому. Впоследствии появилась информация, что по делу о ботоферме фигурируют нардеп от "ЕС" Артур Герасимов и "эксперт" Виктор Майстренко.