СБУ объявила о подозрении двум жителям Харьковщины, которые согласились на должности в «администрации» оккупантов

Сотрудники Службы Безопасности Украины сообщили о подозрении двум жителям Харьковской области, которые согласились на сотрудничество с рф и добровольно заняли должности при так называемой «временной военной администрации Харьковской области».

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Установлено, что 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками. Он добровольно вступил в должность руководителя ГП «Купьянское лесное хозяйство» и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе.

47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера ДП.

В настоящее время оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками россии, которые бегут с занимаемых ранее позиций. Им заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при содействии Второго оперативного отдела (с дислокацией в Харькове) территориального управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, киберспециалисты СБУ нейтрализовали российскую агентуру, занимавшуюся подготовкой к запуску мобильного центра информационных диверсий на юге Украины.