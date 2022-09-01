Вино с запахом пороха: Николаевская винодельня продолжает работать, несмотря на близость фронта

В Николаевской области, несмотря на близость линии обстрелов, продолжает работать винодельня.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Руководитель винодельни Павел Магалиас отмечает, что предприятие работает под обстрелами.

— Первое, что приходит в голову – это ненависть к ним (россиянам – ПН). Она тебя распирает. Хочется просто в молоко все стереть и выкинуть к чертовой матери. Никто никого не трогал, все работали себе. Какого черта они приперлись, что они хотели…, - говорит мужчина.

На сегодняшний день на винодельне насчитали 26 воронок от обстрелов на 10 гектарах виноградников. Работники выкапывают остатки ракет и складывают их возле древностей, которые обнаруживают на близлежащих раскопках древнегреческого города.

— Тут тоже гремят, бомбят на этой стороне, а мы работаем, а что делать? Жить-то на что-то надо, - говорит одна из сотрудниц.

Несмотря на тяжелую обстановку, урожай винограда в этом году хороший – Магалиас отмечает, что вино получится качественным.

— Винограда в этом году много. Он все дает. И вы видите сами, винограда в этом году много. И его характеристики, химические анализы, которые мы сделали – все хорошее. То есть, вино должно быть хорошее. Оно, может быть, будет с запахом пороха, но оно будет хорошим, - добавил руководитель.

Напомним, экипажи ВМС Украины проявили себя в обороне морского побережья и, в частности, акваторий у Очакова и Николаева.