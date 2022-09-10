На Киевщине начальника военной райадминистрации и его советника задержали на взятке в ₴350 тысяч – продавали возможность выезда за границу

В Киевской области начальника военной райадминистрации и его советника задержали за взятку на 350 тысяч гривен за внесение водителей в систему «Путь».

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и в Нацполиции.

Фигуранты требовали деньги от представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, что дало возможность беспрепятственно уехать за границу.

9 сентября оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и прокуроры Киевской городской прокуратуры при силовой поддержке полиции особого назначения №1 задержали начальника одной из районных военных администраций и советника после получения ими 350 тысяч гривен неправомерной выгоды. Средства изъяты с места происшествия.

Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении им подозрения и избрании мер.

Уголовное производство, расследуемое по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины, осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

Напомним, как в Запорожье обнаружили чиновников и силовиков, которые зарабатывали 2 гривен миллиона в день с пересечения гражданами линии столкновения.