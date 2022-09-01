Резников заявил, что россия израсходовала уже более 57% своих ракет

Россияне, по данным украинской разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала, который у них был до начала вторжения в Украину. Чтобы его восстановить, им понадобится как минимум пять лет.

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

«Они сначала тратили дорогие ракеты – «Искандеры», «Калибры» и все остальное. Сегодня, когда я вижу в сводках количество потраченных «Искандеров», то их там уже единицы, потому что они уже заканчиваются», - сказал чиновник.

Резников пояснил, что по стандартам россияне должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут.

«Поэтому, если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается», - отметил он.

Из-за такой ситуации оккупанты начали использовать «старую двигатель, разные «Х», которые где-то на складах».

«Они не думали, но уже начали их использовать. А это более медленные ракеты, чуть-чуть легче с ними бороться», - подчеркнул Резников.

Ранее сообщалось, что российская армия все чаще использует устаревшее советское вооружение .