В освобожденном селе на Харьковщине нашли тела двух гражданских, которых пытали и убили оккупанты

В освобожденном от оккупантов поселке в Чугуевском районе Харьковской области обнаружены два трупа гражданских со следами пыток.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

7 сентября украинскими военными было освобождено село Граково в Чугуевском районе. После деоккупации местный житель обратился в полицию и рассказал, что российские военные заставили его зарыть тела двух мужчин.

«9 сентября возле территории частного домовладения правоохранителями обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток. По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села», - говорится в сообщении.

В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).