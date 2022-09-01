С начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории, - Зеленский

В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.
Об этом во время обращения к нации сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет», - сказал Президент.
Отдельно он поблагодарил тех, кто возвращает под контроль Украины территории, которые были под оккупацией России.
«Спасибо сегодня бойцам 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившимся на Харьковском направлении. Благодарю за обеспечение ситуации в Балаклее воинам 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые в эти недели сделали еще более ощутимым приближение нашей победы!», - сказал Зеленский.