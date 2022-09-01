С начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории, - Зеленский

В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.

Об этом во время обращения к нации сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет», - сказал Президент.

Отдельно он поблагодарил тех, кто возвращает под контроль Украины территории, которые были под оккупацией России.