Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров в Киев начать мирные переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в статье Европейской правды «Ялта близко, переговоров с РФ не будет» о тайно состоявшемся в Киеве форуме Yalta European Strategy.

Как выяснила ЕН, на днях во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен привез послание от Джо Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным.

Во время форума YES несколько украинских чиновников публично отрицали такую возможность, хотя не стали признавать, от какого из партнеров поступали такие рекомендации.

«Мы (за время войны) научились многому, и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры», - сказал, в частности, министр обороны Алексей Резников.

Кроме того, Резников уточнил позицию Украины условия начала переговоров с РФ, добавив, что это новая позиция. Киев уже не согласится с тем, что он сам предлагал россиянам раньше.

«Я открою тайну... (На переговорах в Беларуси и Стамбуле-ЕП) мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен», - заявил он.

Теперь в Киеве требуют полной деоккупации Донбасса и Крыма.