Корреспондентка пошла на фронт после гибели ее жениха журналиста Махова

Корреспондент телеканала «Украина 24» Анастасия Блищик защищает Украину с оружием в руках.

Уже месяц, как она на фронте, сообщила журналистка в инстаграмме.

«Видели эти прекрасные новости из Харьковщины? Это все потому, что я здесь. Месяц, как солдат Блищик. Служу Украинскому народу!», – отметила Анастасия.

Как пишет «Детектор медиа», такое решение Блищик приняла после того, как на Харьковщине во время боевых действий погиб ее жених Александр Махов. Печальное известие поступило 4 мая.

Александр долгое время был военкором телеканалов «Украина» и «Украина 24», освещал события на передовой. В октябре 2021 года Махов перешел на канал «Дом». После начала полномасштабной агрессии россии журналист ушел на фронт.

Президент Украины наградил журналиста Александра Махова орденом «За мужество» III степени посмертно.