Оккупанты сами звонят по телефону, чтобы узнать, как сдаться в плен, - разведка

Военные РФ хотят сдаться в плен и самостоятельно звонят в штаб по военнопленным. Во время телефонного разговора выясняются условия и порядок действий, которые необходимо выполнить.

Об этом сообщает Главное управление разведки со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В КШППВ отметили, что Украина придерживается Женевских конвенций.

Вопросы россияне задают традиционные: как сдаться безопасно, какое поведение, истинны ли мифы российской пропаганды, будет ли возможность вернуться домой.

На видео кафир спрашивает, не будут ли отрезать пленный половые органы, на что в штабе уверяют, что за подобные вещи существует уголовная ответственность.

Свое присутствие на территории Украины россиянин оправдывал принудительной мобилизацией. Якобы отправили воевать против нашего государства не по его собственному желанию.

Отмечается, что штаб гарантирует каждому пленнику достойное обращение, обеспечение необходимых потребностей и возможность вернуться домой: