ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Сообщают о взрыве в Днепре

Уже 200-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 10 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 сентября.

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01:30 Сообщают о взрыве в Днепре.

00:30 В Луганской области, в которую украинские войска вошли в ходе контрнаступления на Харьковщине, продвижение ВСУ приобрело большой масштаб. Возможно, что 11 сентября Украина услышит хорошие новости из Сватово, Кременной и Рубежного. Бои идут точечно, оккупанты в основном отступают, а кое-где и бегут, рассказал губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире Национального телемарафона.

Он напомнил, что прошлой ночью партизаны подняли в Кременной украинский флаг, и россияне не рискнули его снять.

Также известно, что россияне и коллаборанты бегут из Луганской области в Россию. Причем паника охватил даже Луганск, Алчевск и другие города, оккупированные еще в 2014 году.

«Сообщение для коллаборантов - повторения 2014 года не будет, накажем каждого!», - добавил Гайдай.

В целом, отметил он, государственные службы ждут только отмашку от военных, чтобы заходить в деоккупированные населенные пункты и налаживать там жизнь. В начале в каждом освобожденном н/п будет военная администрация - ради скорости принятия решений.

00:25 В Харькове после полуночи прогремели взрывы, сообщает Суспильне.

00:15 Российские оккупанты в течении суток 10 сентября обстреляли пять общин в Сумской области – Николаевскую сельскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Великописаревскую и Эсманьскую, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты после 9.00 из артиллерии ударили по территории Николаевской сельской общины – зафиксировано три прилета.

«Краснопольская община: в 11.00 враг совершил минометный обстрел – четыре прилета. В полдень россияне били из артиллерии – 13 прилетов. А в 15.00 в результате обстрела из минометов (шесть прилетов) занялась стерня на поле площадью около 2 га, – написал Живицкий. – Середино-Будская община: после 14.00 начались обстрелы: два прилета (миномет, 120 мм) и обстрел из АГС – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, разбиты огороды у людей и автомобиль».

По Великописаревской общине оккупанты совершили артобстрел после 14.00 – пять прилетов, отметил глава Сумской ОВА. А на территорию Эсманьской общины в 15.20 со стороны РФ прилетело четыре мины, добавил Живицкий.