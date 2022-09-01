В Украине монету в 1 копейку продают за 15 тысяч гривен. Ее особенностью является материал – хромированная сталь. «Обычные» же монеты в 1 копейку чеканились из нержавеющей стали.

Продают ее на специализированном ресурсе Violity , пишет Обозреватель.

Владелец монеты сообщает, что изготовлена она в 2008 году, у нее «отличное» состояние и нет дефектов. Реставрация монеты не производилась.

Разница между хромированной и нержавеющей сталью заключается в использовании хрома. Хромированная сталь – это черная сталь, сверху покрытая тонким слоем хрома. Нержавеющая сталь – это сталь, в состав которой входит хром.

Ценными считаются монеты и с другими особенностями. Например, неправильным поворотом аверса к реверсу, двумя реверсами или двумя аверсами, изготовленными на «чужих» заготовках, с пробными номиналами и т.п.

К примеру, монету номиналом в 15 копеек 1992 года продают за 29,9 тыс. грн (более 800 долларов по актуальному курсу). Кроме «нестандартного» номинала она имеет еще одну особенность – реверс по аверсу повернут на 180 градусов.