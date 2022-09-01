Война на Николаевщине: Ночью оккупанты обстреляли Николаев, 9 жителей города ранены

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 10 сентября доступна по этой ссылке .

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07:22 Александр Сенкевич сообщил, что сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам.