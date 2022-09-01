В Германии региональный железнодорожный оператор меняет дизель-поезда на водородные

Немецкий региональный железнодорожный оператор LNVG больше не будет покупать дизель-поезда. Им на смену пришли первые в мире поезда на 100% водородном двигателе.

Об этом пишет издание Good News Network.

Отмечается, что такой поезд может проехать 1000 км без дозаправки. Внутри топливных элементов хранящийся на крыше поезда водород сочетается с кислородом для выработки энергии. Когда водород и кислород сочетаются, единственное, что остается – вода.