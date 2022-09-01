Британская разведка: путин хотел дискредитировать Украину, поэтому соврал о проблемах с вывозом зерна

Россия осуществляет сознательную кампанию по дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление своему вторжению в нее.

Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Британии, обнародованном в воскресенье, 11 сентября.

Там напоминают, что 7 сентября президент россии владимир путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины «зерновым коридором», было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

«Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, Ближнем Востоке и Азии», – отмечают в британской разведке.

По ее оценке, украинские войска за последние сутки продолжали добиваться значительных успехов в Харьковской области. Там тоже считают, что россия, вероятно, вывела подразделения из региона, в то же время говорят о боях вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ответил на заявление президента рф владимира путина относительно украинского экспорта продовольствия. Зеленский отверг ложь путина и заверил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности.