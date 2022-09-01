Оккупанты в ближайшее время могут осуществить очередной обстрел ЗАЭС, - ГУР

Российские оккупанты планируют очередной провокационный обстрел Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

Разведка сообщает, что получила информацию, что подразделениям 94 дивизии росгвардии, дислоцирующиеся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до «особого распоряжения».

«Российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар. ЗАЭС должна быть демилитаризована без дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ», - отмечают в разведке.

Напомним, в воскресенье, 11 сентября, ночью, в 03:41, энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Также напомним, МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС – говорят, что нужно установить безопасную зону вокруг станции.