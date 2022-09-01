На Харьковщине ВСУ захватили «полный комплект» российских «Орланов» – теперь с ними будет легче бороться

Во время наступления на Харьковщине ВСУ захватили в качестве трофея российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.
Об этом сообщил Павел Кашчук.
Особая заслуга в захвате трофеев у 8-го полка ССО и спецгруппы снайперов «Десна».
«В новые поставки по программе «Жест доброй воли» от 15 бригады армейской авиации вс рф оказались включены в т.ч. комплексы Орлан-10, включая наземные станции, антенны и заводскую документацию».
«То есть, совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет Хаймарс! Похоже, точные координаты «наземок» можно снять с сигнала. Победа становится еще ближе!» - сообщил он.
Напомним, ранее показали «распаковку» российского беспилотника «Орлан-10».