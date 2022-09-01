Праздник на костях: Оккупанты в Мариуполе в честь советского дня города устроили концерт

В оккупированном на уничтоженном оккупантами Мариуполе российские захватчики устроили празднование советского дня города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Концерт российского оркестра и лицедея с пафосом и подсветкой Драм театра. С приглашением для коллаборантов и ограждением для плебеса прохожих мариупольцев, которых почти не было. Растянутая георгиевская простыня возле пластиковой бабки. То же, что таскали 9 мая и так же - без мариупольцев. Открытием сезона труппы предателей оккупационного Драм театра», - написал он.

Андрющенко написал, что «все это похоже как будто насильник и убийца устраивает вечеринку для родных жертвы на месте преступления».

Краеведческий и художественный музеи остались без коллекций, которые являются культурным наследием Мариуполя и региона, а сами учреждения уничтожили. Так же грабили нацисты во Второй мировой войне.

Позже Андрющенко добавил, что члены Мариупольского Сопротивления вчера просочились мимо охраны и ограждения в самую охраняемую точку города и сняли всех участников песен на костях почти в упор.