Гауляйтер Мариуполя разворовывает на металлолом завод «Азовмаш», которым ранее руководил

Гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко разворовывает завод «Азовмаш» на металлолом, который продают в России.

Об этом написал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, что Иващенко ранее был заместителем руководителя "Азовмаша", его обвиняют в упадке предприятия.

«Это первое предприятие Мариуполя, которое не первую неделю под руководством и надзором Иващенко откровенно вырезают на металлолом. Бригадам платят по 2 рубля за один килограмм металлолома. Грузят и везут в Ростов-на-Дону. В Ростове за этот металлолом Иващенко получает по 32 рубля за килограмм. Чтобы резчики не поднимали шум, по протекции Иващенко им платят из «бюджета восстановления» по 10 тысяч рублей как за разбор завалов», - рассказал советник.

По его словам, в 2021 году Иващенко все к тому приготовил в надежде провернуть эту аферу под прикрытием мандата депутата городского совета от ОПЗЖ.

«Однако, он был полицией пойман с поличным, мандат не помог, но и дело до суда к сожалению не дошло. Почему. Может потому, что те, кто ее вел, уже работают на кафиров? Итак, просто все было готово и, наконец, он делает то, к чему шел годы. А в то же время не менее 10% взрослого населения в Мариуполе имеют безумную задолженность от «Азовмаша» (читай – Иващенко) по зарплате», - написал Андрющенко.

Напомним, в августе на гауляйтера Мариуполя покушались .