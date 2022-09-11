В результате российских обстрелов на Кинбурнской косе сгорело до 11 тысяч гектаров леса

Из-за полномасштабного вторжения и российских обстрелов сгорели 11 тысяч гектаров уникального леса в Николаевской области, в заповеднике Кинбурнская коса.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

О пожаре пишет российское пропагандистское издание РИА Новости и пытается обвинить в них ВСУ.

О том, что от боевых действий на юге Украины страдает Кинбурнская коса, ранее сообщал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

- Яркий пример жизни под оккупацией и угрозы для заповедных территорий международного значения – Кинбурнская коса. Там на сегодняшний день погибли множество диких животных и птиц. Мы даже не можем вычислить точное их количество. Знаем только о том, что там сгорели реликтовые леса, для восстановления которых потребуется очень много лет, даже не 10, не 50 и не 100, – рассказал министр.

Напомним, ранее писали, что на Кинбурне оккупанты похищают людей .