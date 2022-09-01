рф еще осенью 2021 года начала кибервойну против Украины – масштабные хакерские атаки, - вице-премьер

Россия начала осуществлять масштабные кибератаки на Украине за полгода до военного вторжения 24 февраля.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», пишет «Укринформ».

– Кибервойна началась задолго до полномасштабного вторжения. Она началась по факту где-то через полгода, - сказал он.

По словам Федорова, за пол года до 24 февраля начались масштабные кибератаки хакерских группировок ФСБ России. Это были многовекторные атаки, целью которых было нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре и выявить, как работают информационные системы в Украине и как они защищены.

- По факту где-то еще в октябре-ноябре начались мощные атаки, с которыми мы учились работать и от которых мы строили систему защиты, - рассказал вице-премьер.

Федоров отметил, что Украине удалось защититься от этих и последующих кибератак благодаря созданию специальной команды при Госспецсвязи, которая отрабатывала различные сценарии атак и защиты от них.