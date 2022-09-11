В Николаеве временно закроют движение трамваев №6 и 7

В Николаеве с 12 сентября будет закрыто движение трамваев по маршрутам №6 и №7. Это вызвано проведением работ по водопроводно-канализационной сети.

Об этом сообщили в КП «Николаевэлектротранс».

Трамваи будут двигаться с Центрального рынка по улицам Синна – Малая Морская – Кузнецкая – 6-я Слободская. Возвращение в обратном направлении по тому же маршруту.

Также в связи с проведением работ по замене рейко-шпальной решетки временно изменено движение трамваев по маршруту №3. В настоящее время трамваи двигаются от ЧСЗ по улице Кузнецкой, 6-я Слободской в парк Народный сад. Возвращение в обратном направлении от парка Народный сад по улицам Потемкинской, Декабристов к ЧСЗ.