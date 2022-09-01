Оккупанты сбежали из тылового Сватового в Луганской области, - Генштаб ВСУ

В результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию россии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Около 150 оккупантов выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях.

Такая же ситуация наблюдается и в Сватовом Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на 4 грузовых автомобилях «Камаз», 20 бронированных машинах «Тигр» и угнали более 20 легковых автомобилей у местных жителей.

Отметим, что Сватово находилось в глубоком тылу оккупантов. До начала наступления ВСУ в Харьковской области его от линии фронта по прямой отделяло 100 километров. Даже от Купянска их отделяло 50 километров.