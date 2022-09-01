Задержали экс-главу харьковской СБУ Дудина, подозреваемого в государственной измене

Роман Дудин, который до конца мая возглавлял управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан и ему выдвинули подозрение.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы. Задержание проводилось в одной из областей на западе Украины.

Информацию о задержании Дудина подтвердила в комментарии РБК-Украина спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично». Информацию о Дудине проверяло ГБР.

Роман Дудин возглавлял Управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. В феврале 2022 года, перед вторжением россии в Украину, Дудин был среди тех, кто уверял, что Харьковщина надежно защищена, а УСБУ внимательно следит за ситуацией на границе. 24 февраля российские войска захватили север и восток Харьковской области, продвигаясь к Харькову.