«Второй за 1,5 месяца»: После поражения на Харьковщине оккупанты опять сменили командующего Западным округом

За поражение группировки войск рф в Харьковской области командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Романа Бердникова сняли с должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности всего 15 дней – с 26 августа 2022 года.

Тем самым он побил рекорд, установленный предыдущим командующим войсками Западного ВО генерал-лейтенантом Андреем Сычевым, который прокомандовал округом три недели.

Ранее сообщалось, что Андрея Сычева могли взять в плен во время наступления ВСУ на Харьковщине.