Стали известны названия, которые получат новые противоминные корабли ВМС Украины

Два корабля проекта Sandown, ожидающих передачи Военно-Морским Силам ВСУ, получили имена «Черкассы» и «Чернигов».

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на Тараса Чмута.

«Черкассы» и «Чернигов» – именно такие имена получат будущие искатели мин ВМС Украины, которые уже в ближайшее время усилят наш флот», – написал Чмут.

Он опубликовал фото одного из кораблей проекта Sandown, на котором видно нанесенное имя "Черкассы". Таким образом, ВМС Украины решили назвать свои будущие искатели мин именами утраченных после оккупации Крыма тральщиков.

Морской тральщик "Чернигов" был потерян 24 марта 2014 года. Капитан корабля Борис Палий оказался предателем и перешел на сторону россии.

Морской тральщик «Черкассы» дольше всего оставался под украинским флагом в марте 2014 года и был потерян после штурма силами рф. Экипаж корабля принял решение сопротивляться и предпринял две попытки выйти из озера Донузлав в сторону Одессы. Это не удалось, поскольку россияне заблокировали выход затопленными судами. «Черкассы» сели на мель, а украинские моряки начали круговую оборону корабля. Для штурма россияне задействовали вертолеты Ми-35 и спецподразделения, взявшие «Черкассы» на абордаж.

Экипаж "Черкас" сошел на берег и вышел на материковую часть Украины. Капитан "Черкас" Юрий Федаш продолжил службу на руководящих должностях ВМСУ.

Главная функция кораблей проекта Sandown – поиск и уничтожение мин посредством дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Вторичная функция – патрульный корабль. Украинские экипажи будущих кораблей ВМСУ проекта Sandown проходят обучение в Великобритании. Британцы передают Украине бывшие искатели мин Королевского флота Ramsey и Blyth.