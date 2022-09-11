ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские воины опубликовали видео, как штурмуют опорный пункт врага

Уже 201-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 11 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 сентября.

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00:35 Опубликовано видео, как украинские воины штурмуют опорный пункт врага.

00:27 Оккупанты во время бегства бросили в Украине военные грузовики и теперь пытаются как-то это оправдать. Якобы теперь их могут использовать "украинские диверсанты".

"Руководство белгородской полиции передало подчиненным ориентировку на шесть военных «Уралов» с регистрационными номерами. Согласно ориентировке, все машины были захвачены на территории Украины. В полиции считают, что с помощью этих машин украинские диверсионные группы могут проникнуть в россию", - сообщают российские СМИ.

00:12 Для продвижения по территории Харьковской области военные Украины используют тральщики на базе танка Т-64А.

Об этом сообщает «Милитарный».

Модифицированный танк Т-64А с противоминным тралом отличается от боевого танка в первую очередь отсутствием пушки. Он предназначен для обезвреживания мин путем их детонации в колее.