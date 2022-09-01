Бойцы николаевской терробороны показали, как вместе с подразделением спецопераций на Херсонском направлении уничтожили российский танк

Бойцы николаевской 123 бригады территориальной обороны, входящей в состав Вооруженных сил Украины, показали, как вместе с подразделением Сил Специальных Операций на Херсонском направлении уничтожили российский танк.

Видео бригада опубликовала на своей странице в Facebook.

«Минус один. Разведка 123 бригады ТРО во взаимодействии с подразделением ССО на херсонском направлении уничтожили российский танк. Операция была подробно спланирована. Вместе к Победе!», - так в ТРО подсылали видео.

На видео видно, что танк был уничтожен с помощью дрона. Ранее военные объясняли, что использование дронов спасают жизнь бойцов ВСУ, позволяя точно обезвреживать врага с расстояния:

– Приблизительная дальность, на которой может работать жизненно необходимый дрон – 20-25 километров. Соответственно, человек, которым управляет дроном, защищен как минимум от минометного огня.

Напомним, что все еще продолжается сбор на нужды николаевской аэроразведки. Разведчикам нужны дроны DJI Mavic3 и DJI Matrice30, аккумуляторы и станции подзарядки, спутниковая связь для экипажей -Starlink и комплектующие для изготовления дронов камикадзе (военные изготавливают собственноручно).

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