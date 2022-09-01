Война Николаевщины: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов, их технику и склады с боеприпасами

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 11 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:54 На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Ставок, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодатовка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное, сообщает Генштаб ВСУ.

07:40 В ОК «Юг» сообщают, что обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов.

Не преуспевая на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

Нашей авиацией нанесено три удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

Обобщенные потери врага за боевой день составляют 40 рашистов, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы «Мста-С», склад боеприпасов в Каховке.