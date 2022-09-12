Грозев: путин приказал госкорпорациям и олигархам создавать ЧВК для «нового этапа» войны против Украины

Российский диктатор владимир путин приказал государственным корпорациям и олигархам создавать частные военные компании для усиления вооруженной агрессии против Украины и «нового этапа» войны.

Об этом пишет один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев в Twitter.

По его данным, путин хочет начать «новый этап боев» в октябре.

«Он говорит, что все (провалы армии рф) из-за коррупции и некомпетентности в армии («наемников обманули с зарплатой»). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственную ЧВК для «нового этапа в октябре», – написал Грозев.

Напомним, россиян призывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях, платежках и автобусах.