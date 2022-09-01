На Херсонском направлении российская армия понесла значительные потери в живой силе

После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По имеющейся информации, 810-я отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.

«У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий», - говорится в сообщении.

Как известно, власти России знают об огромных потерях своей армии на войне против Украины, хотя публично отрицают это. По состоянию на 24 августа в кремлевских документах фигурировала цифра в 48 759 погибших военнослужащих.