Жители освобожденного села на Харьковщине рассказали о жизни под оккупацией и военных преступлениях россиян

Жители поселка Граково в Харьковской области, которое ВСУ совбодили несколько дней назад, рассказали, какие репрессии со стороны российских военных удалось пережить и как они находились под оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщило Deutsche Welle в Twitter.

Местный житель Сергей Луцай рассказал, что однажды к нему пришли военные, которые, угрожая оружием, приказали пройти за ними. По его словам, это были пророссийские боевики.

- Пришли сюда – здесь два человека. Уже мертвые. Двое молодых мужчин, - сказал житель поселка.

В настоящее время правоохранители проводят эксгумацию тел убитых. Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что на телах мужчин обнаружены следы пыток. У них на теле есть огнестрельные ранения и были отрезаны уши. В поселке есть еще два места захоронения жителей, которые будут осмотрены позже.

Двое замученных российскими оккупантами похоронили Сергей Луцай и еще один местный житель. Они обозначили место захоронения, чтобы позже сообщить о них полиции.

ВСУ ведет контрнаступление: жители освобожденных сел рассказывают, через что им пришлось пройти, а полиция эксгумирует тела и говорит о военных преступлениях армии РФ. Репортаж из села Граково Харьковской области. pic.twitter.com/jkMDqdWfiK — DW українською (@dw_russian) September 10, 2022

Как известно, 7 сентября украинскими военными была освобождена деревня Граково в Чугуевском районе. После деоккупации местный житель обратился в полицию и рассказал, что российские военные заставили его зарыть тела двух мужчин.