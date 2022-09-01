Праздновать победу рано: Резников предупредил, что россия может снова пойти в контрнаступление

Министр обороны Алексей Резников сравнил украинское контрнаступление в Харьковской области со снежным шаром, который «катится вниз по склону».

Об этом шла речь в интервью Financial Times.

- Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите, - говорит Резников.

Министр сообщил о том, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло «намного лучше, чем ожидалось».

Однако предупредил, что россия может снова пойти в контрнаступление, поэтому праздновать победу рано. Необходимо провести работу по деоккупации территорий.

По его словам, украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что «украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам требовалось это контрнаступление, и это знак того, что россию можно победить».

Резников сказал, что «украинский блицкриг» как «снежный шар, который катится вниз по склону», стал самой большой неудачей для россии с начала полномасштабного вторжения.

Как известно, в течение 11 сентября ВСУ вытеснили врага из более 20 населенных пунктов.