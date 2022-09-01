В МИД Украины заявили, что удар россиян по ТЭЦ был актом отчаяния после огромных потерь и отступления

Российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины являлся актом отчаяния после огромных потерь и отступления.

Об этом написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко.

«россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это акт отчаяния после огромных потерь и отступления россии на востоке Украины. Несмотря на свою террористическую тактику, они обречены проиграть эту войну», - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, без света остались Харьковская и Донецкая области.