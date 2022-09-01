В Балаклее нашли подвал, который оккупанты использовали как место для пыток украинцев

В сети опубликовали фото подвального помещения, в недавно освобожденной Балаклее на Харьковщине, в котором пытали украинцев.

Об этом сообщила Заместитель председателя Комитета ВРУ Марьяна Безуглая.

На стенах помещения расклеены пропагандистские методички о «укронацизме». Рядом стоит стул с молотком, скотч и использованные перчатки, а напротив – камеры содержания.

В другом помещении были обнаружены стяжки и следы крови.

«Правоохранительные органы прорабатывают», - добавила Безуглая.

Напомним, как российским пленным, которых в Николаеве готовили на обмен, показали видео с Еленовки и с пытками над бойцом ВСУ – один из них потерял сознание.