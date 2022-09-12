Оккупанты в Запорожской области из-за наступления ВСУ перенесли проведение псевдореферендума

«Гауляйтер» оккупированной Запорожской области евгений балицкий заявил, что псевдореферендум в оккупированном регионе переносится на непонятный срок. Это связано с наступлением украинских защитников.

Об этом Балицкий в Telegram.

«Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании», - написал он.

При этом балицкий заявил, якобы все технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы.

Он также считает, что для жителей оккупированной части Запорожской области это техническая формальность.

«россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью», - написал балицкий.

балицкий говорит о каких-то несуществующих социологических исследованиях, по результатам которых 86% жителей области поддерживает вхождение в состав россии.

Напомним, Андрющенко заявил, что россияне озвучили новую дату «референдума» на оккупированных территориях.