«Эта территория очень загрязнена»: Глава МВД о разминировании освобожденных частей Харьковщины и Херсонщины

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что работа по разминированию деоккупированных территорий будет очень сложной, в очистке этих территорий будут задействованы пиротехники и другие специалисты со всей Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Исходя из контекста, Монастырский, скорее всего, говорит об освобожденных территориях на Харьковщине и Херсонщине.

- разминирование. Этот аспект очень сложен. Эта территория (освобожденная украинскими военными от оккупации России) чрезвычайно загрязнена. То, что я видел, находясь там на прошлой неделе, загрязнение даже больше, чем это было в Киевской и Сумской областях. Это понятно, поскольку большее время оккупации, – сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что будут мобилизованы подразделения пиротехников со всей Украины, ГСЧС, полиции для того, чтобы максимально помочь в разминировании как минимум объектов критической инфраструктуры, жилых домов и дорог.