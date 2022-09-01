Экс-глава харьковской СБУ умышленно препятствовал организации обороны области, - ГБР

Задержанный экс-председатель областного управления СБУ действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб россии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Напомним, что речь идет об экс-главе СБУ в Харьковской области Романе Дудине, который был задержан 11 сентября и подозревается в государственной измене.

«Он подозревается в государственной измене и самовольном уходе с места военнослужащим в условиях военного положения. Установлено, что после 24 февраля 2022 года в то время руководитель регионального управления спецслужбы умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. То есть, он фактически действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб россии», - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание – до 15 лет лишения свободы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично». Информацию о Дудине проверяло ДБР.