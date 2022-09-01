Российские оккупанты разрушили Изюм на 80%, погибли почти 1 тысяча мирных жителей, - депутат

В Изюме Харьковской области, где 10 сентября подняли флаг Украины, продолжаются стабилизационные мероприятия, горожане с радостью встречают военные Вооруженные силы Украины, но в городе значительные разрушения.

Об этом сообщил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников, передает Лига.net.

По его словам, в Изюме продолжаются стабилизационные мероприятия, проводимые ВСУ, Службой безопасности, другими правоохранительными органами для того, чтобы правительство Украины, Генштаб смогли официально сообщить об освобождении города. Стрельников рассказал, что изюмчане радуются, ходят по городу, завернувшись в украинские флаги, и предлагают военным ВСУ вкусности.

Депутат горсовета отметил, что Изюм пострадал от российской оккупации – разрушены более 80% всей инфраструктуры города.

- Имеются в виду частные и многоквартирные дома – жилые, а также предприятия, государственные учреждения, коммунальные заведения, промышленные мощности. Это действительно правда. К сожалению, город разрушен, – сказал Стрельников.

Он добавил, что разрушена централизованная система отопления, которой пользовалось большинство жителей Изюма – это самая сложная проблема накануне зимы.

Что касается информации о жертвах среди мирного населения Изюма, депутат горсовета сказал, что данные требуют дополнения, потому что российские оккупанты совершали военные преступления и пытались их скрыть. По предварительной информации, не менее 1 тысячи жителей Изюма погибли в результате военных действий.

Как сказал Стрельников, еще большее количество изюмчан пострадали из-за того, что им не смогли вовремя оказать медицинскую помощь, потому что еще в марте российские оккупанты разрушили большинство медицинских учреждений в Изюме и ограбили все аптеки.

Напомним, что российские оккупанты жестоко обстреливали Изюм во время штурма весной 2022 года. Освобождение города украинской армией прошло почти без боевых действий.