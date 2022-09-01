россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру и потом рассказывают, что бьют по «Химарсам», - генерал Марченко

Российская армия ракетным ударом по Вознесенску 11 сентября разрушила склады с зерновыми, но будет говорить, что уничтожила Химарсы.

Об этом на брифинге сказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

По его словам, две ракеты Оникс оккупанты выпустили ночью - они не долетели до цели. Днем россияне попали в склады с зерновыми тремя ракетами Х-555.

– Причина, почему бьют по гражданским объектам, нам неизвестна. Никакой техники, ни одного военного, ни одного боеприпаса здесь нет и не могло быть. Склады были забиты зерновыми культурами. Напротив этих складов пятиэтажка, в которую недавно «прилетело». Российская сторона пытается оправдываться и рассказывает своим читателям, что они уничтожают здесь военную инфраструктуру. В прошлый раз они заявили, что уничтожили ракеты для «Химарсов», теперь они готовят информацию, что здесь прятали «Химарсы». Никаких «Химарсов» здесь не может быть и не было. Уничтожают гражданскую инфраструктуру, страдают мирные граждане, – рассказал Марченко.