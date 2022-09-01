Суд арестовал экс-главу управления СБУ, пытавшегося захватить власть в Харькове

Суд арестовал бывшего главу управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, экс-главу СБУ в Харьковской области Романа Дудина задержали 11 сентября и подозревают в государственной измене. В ГБР заявили, что Дудин действовал в интересах спецслужб россии. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда Глава государства сказал, что чиновник «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».