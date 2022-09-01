Зеленский заявил, что ВСУ будут и дальше идти вперед, чтобы не получить невыгодные переговоры с рф

Президент Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге и в Харьковской области.

Об этом он рассказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, пишет Лига.net.

По его словам, целью Украины является деоккупация территорий, чтобы Россия не могла продолжать ползучую оккупацию, которая началась еще в 2014 году.

– То есть они пришли, захватили что-то, потом идет пауза с замораживанием конфликта, какие-то договоренности, потом проходит время, они набираются сил и начинают двигаться. Меня такое не устраивает, – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не будет стоять на месте и собирается «понемногу постоянно идти вперед». Президент подчеркнул, что "по-другому мы с россией говорить больше не будем".