В рф задерживается отправка новых подразделений на войну – никто не хочет быть ликвидированным ВСУ

Военное командование России приостанавливает отправку новых, уже сложившихся подразделений на территорию Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

«На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий. Ситуация усугубляется из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не уходит время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий», - рассказали в Генеральном штабе.