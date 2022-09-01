На Харьковщине нашли тела четырех мужчин, которых пытали и убили оккупанты

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к стражам порядка и сообщили о том, что российские военные убили их односельчан.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

11 сентября обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала.

По предварительной версии следствия потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.