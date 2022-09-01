ССО Украины показали, как в ближнем бою уничтожили автомобиль с оккупантами из Тюмени

На одном из направлений контрнаступления ВСУ Силы специальных операций уничтожили автомобиль и пытавшихся сбежать оккупантов.

Об этом сообщили в ССО Украины.

«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости убегали к своим. Двое россиян в машине были уничтожены. В автомобиле рядом с телами наши воины обнаружили оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил россии», - говорится в сообщении.

Пожар в авто усложнил его осмотр. Позже, при отходе группы, машина взорвалась и сгорела вместе с содержимым.

На принадлежность убитых оккупантов к подразделению может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010 (Тюмень).